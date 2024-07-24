Задержки рейсов: двух авиаперевозчиков наказали в Казахстане

Из-за участившегося количества жалоб пассажиров на отечественные и иностранные авиакомпании наказаны два авиаперевозчика в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В связи с увеличением количества рейсов в летний период, участились жалобы пассажиров на авиакомпании на несвоевременное оказание услуг либо неоказание услуг при задержке рейса, сообщает пресс-служба Министерства транспорта на официальном сайте.

В связи с этим Комитет гражданской авиации начал работу по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований законодательства Казахстана, а именно - за ненадлежащее предоставление услуг при задержке рейсов.

"Так, в связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, а также не был организован трансфер пассажиров с аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы - Караганда авиакомпании FlyArystan 11 июля, был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 567 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тенге).

Также за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса по маршруту Атырау - Алматы 24 июня авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности. Сумма штрафа составила 1 000 МРП (3 692 000 тенге)", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в июне стало известно, что авиакомпанию Air Astana оштрафовали почти на 7 млрд тенге. Проверка выявила факт злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета.

Также отметим, что в прошлом году авиакомпанию несколько раз штрафовали из-за задержек рейсов. Так, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге, а в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.

Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Тем не менее в сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.

Как отметили тогда в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.