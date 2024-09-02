"Задел кого-то? Оскорбил?": аким ВКО ответил на вопрос о манере проводить совещания
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Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев в кулуарах кабмина сегодня прокомментировал вопрос журналистов о проведении совещаний, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались у Ермека Кошербаева, не считает ли он свою манеру проводить совещания на повышенных тонах превышением полномочий или нарушением этики госслужащего.
"А что конкретно вас задело там, у вас есть конкретные моменты, где я задел кого-то? Оскорбил? Я никого не оскорбил, если я кого-то оскорбил, то были бы соответствующие выводы", - заявил в ответ аким Восточно-Казахстанской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156170-zadel-kogo-to-oskorbil-akim-vko-vyskazalsya-o-provodimyh-im-soveshchaniyah/