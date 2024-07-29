Аким ВКО высказался о производстве черной икры

На заседании областного акимата глава региона Ермек Кошербаев раскритиковал местных чиновников за недостаточное внимание к разведению ценных пород рыбы, передает YK-news.

Сегодня Восточно-Казахстанская область занимает второе место по производству рыбы в стране. Этому способствует огромное количество рек и водоемов, которыми не обладают иные регионы Казахстана.

При этом, по мнению акима ВКО, местные чиновники оказывают предпочтение при зарыблении водоемов лещу и карпу, несправедливо забывая про форель и осетра.

На заседании областного акимата Ермек Кошербаев обрушился с критикой на руководство управления природных ресурсов.

"Я давал поручение подготовить план развития рыбного хозяйства. Вы что заявили? "Нам ваши осетровые не нужны. Мы в нашей области отдаем предпочтение карповым". Что за ответ! Карповыми занимаются одни хозяйства, осетровыми - другие. Места для всех хватит. Мы вместе с министром экологии на Черном Иртыше говорим, что возвращаем осетровых в природную среду обитания. А нам говорят, что осетр вообще не нужен, мы карповыми занимаемся при зарыблении. Как это понимать?" - возмутился глава региона.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что для форели и осетра уже есть пути экспорта.

"Надо же правильно смотреть на распределение средств. Сегодня Восточный Казахстан выходит на такой уровень, черную икру производит. Она у нас сегодня сертифицирована, уходит в Европу, в Объединенные Арабские Эмираты, в столицу. Люди берут икру, реализация есть. Форелевые фермы - то же самое. Поддержать нужно", - заявил аким ВКО.

Ермек Кошербаев отметил, что рыбное хозяйство - это одна из потенциальных точек роста экономики региона.

В начале лета в Черный Иртыш вернулся давно вымерший в этих местах сибирский осетр. В реку в Восточном Казахстане выпустили 500 однолетних особей. Также была создана инфраструктура, позволяющая получать около 500 тыс. мальков осетра в год.

Акцию по зарыблению реки Иртыш провели и в Павлодаре. В водоем выпустили более трех тонн осетра, популяция которого ежегодно падает. Для зарыбления Иртыша особей привезли из Восточно-Казахстанской области.