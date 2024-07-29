Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аким ВКО высказался о производстве черной икры

Опубликовано:

Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев. Фото: instagram.com/shko.akim.official

На заседании областного акимата глава региона Ермек Кошербаев раскритиковал местных чиновников за недостаточное внимание к разведению ценных пород рыбы, передает YK-news.

Сегодня Восточно-Казахстанская область занимает второе место по производству рыбы в стране. Этому способствует огромное количество рек и водоемов, которыми не обладают иные регионы Казахстана.

При этом, по мнению акима ВКО, местные чиновники оказывают предпочтение при зарыблении водоемов лещу и карпу, несправедливо забывая про форель и осетра.

На заседании областного акимата Ермек Кошербаев обрушился с критикой на руководство управления природных ресурсов.

"Я давал поручение подготовить план развития рыбного хозяйства. Вы что заявили? "Нам ваши осетровые не нужны. Мы в нашей области отдаем предпочтение карповым". Что за ответ! Карповыми занимаются одни хозяйства, осетровыми - другие. Места для всех хватит. Мы вместе с министром экологии на Черном Иртыше говорим, что возвращаем осетровых в природную среду обитания. А нам говорят, что осетр вообще не нужен, мы карповыми занимаемся при зарыблении. Как это понимать?" - возмутился глава региона.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что для форели и осетра уже есть пути экспорта.

"Надо же правильно смотреть на распределение средств. Сегодня Восточный Казахстан выходит на такой уровень, черную икру производит. Она у нас сегодня сертифицирована, уходит в Европу, в Объединенные Арабские Эмираты, в столицу. Люди берут икру, реализация есть. Форелевые фермы - то же самое. Поддержать нужно", - заявил аким ВКО.

Ермек Кошербаев отметил, что рыбное хозяйство - это одна из потенциальных точек роста экономики региона.

В начале лета в Черный Иртыш вернулся давно вымерший в этих местах сибирский осетр. В реку в Восточном Казахстане выпустили 500 однолетних особей. Также была создана инфраструктура, позволяющая получать около 500 тыс. мальков осетра в год.

Акцию по зарыблению реки Иртыш провели и в Павлодаре. В водоем выпустили более трех тонн осетра, популяция которого ежегодно падает. Для зарыбления Иртыша особей привезли из Восточно-Казахстанской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2141325-akim-vko-vyskazalsya-o-proizvodstve-chernoy-ikry/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie