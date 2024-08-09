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"Это финиш": аким ВКО рассказал, куда будет приводить непослушных чиновников

Опубликовано:

Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев. Фото: instagram.com/shko.akim.official

Аким ВКО Ермек Кошербаев во время рабочей поездки в Уланский район посетил несколько объектов, в том числе медучреждение в Таврическом, передает корреспондент YK-news.kz.

Больница в селе Таврическом имеет статус районной. Однако оснащение и состояние медучреждения оставляет желать лучшего, часть оборудования морально устарела.

Например, в больнице до сих пор действует стоматологический кабинет с оборудованием советского образца.

"Я думал, что у нас такого уже нет, но, оказывается, есть. Это финиш. Я буду приводить сюда непослушных госслужащих", - заявил глава региона после осмотра кабинета.

Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием всей больницы и сообщил, что в учреждении пройдет капитальный ремонт. Ремонтировать объект будут поэтапно в течение трех лет. Начать планируется с крыши и третьего этажа, а затем перемещаться вниз.

Ранее аким Восточно-Казахстанской области продемонстрировал своим подчиненным банки с консервами, купленными им в магазинах региона, и остался недоволен тем, что все они импортного производства.

Также Ермек Кошербаев раскритиковал местных чиновников за недостаточное внимание к разведению ценных пород рыбы. По мнению главы региона, есть все ресурсы для производства черной икры. Тем более, что имеются пути экспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2146914-eto-finish-akim-vko-rasskazal-kuda-budet-privodit-neposlushnyh-chinovnikov/

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