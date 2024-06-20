Зачем аким ВКО носит на заседания банки с консервами

Аким ВКО Ермек Кошербаев продемонстрировал своим подчиненным овощные закуски, купленные им в магазинах региона, и остался недоволен тем, что все они импортного производства, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, обсуждение проходило в акимате Восточно-Казахстанской области в апреле.

"Закуска овощная. Перец есть у нас? Есть! Морковь есть? Есть! Лук репчатый есть? Есть! Масло подсолнечное? Да утонуть можно! Паста томатная - можно купить. Сахар, соль, перец красный молотый. Производитель: Воронежская область, Семилукский район, село Семилуки. Я вот рад был, что было бы так сказано: "Маркакольский район, село Буран". И чтобы где-нибудь это продавалось в Калининграде", - поделился глава региона.

Еще в прошлом году новый аким ВКО обозначил задачу - добиться продовольственной самодостаточности региона. Как ни парадоксально, регион при всех своих богатствах получает из республиканского бюджета больше, чем вносит туда. Переломить эту тенденцию Ермек Кошербаев планирует через диверсификацию производства. Если проще, все должны делать сами.

"У нас огромный рынок, но если внимательно посмотреть, то большая часть продуктов производится за пределами нашего региона и даже нашей страны. Это значит, деньги уходят из оборота нашей области. Акимам городов и районов нужно просчитать баланс собственного производства и потребления", - заявил Ермек Кошербаев.

Некоторые шаги в этом направлении уже делаются. На текущий год запланировано строительство молочно-товарной фермы на 400 голов с полным циклом содержания крупного рогатого скота в селе Бозанбай Уланского района.

В Усть-Каменогорске появится новый многофункциональный комплекс по производству и оптово-розничной продаже мясных полуфабрикатов.

В перспективе до 2025 года планируется также создание молочно-товарной фермы на 800 коров в Уланском районе, где будут производиться свои сыры и другая молочная продукция. Появление таких предприятий подстегнет развитие сопутствующих производств.

Однако, по мнению Ермека Кошербаева, на сегодня в агропроме области наблюдается перекос в сторону животноводства в ущерб растениеводческой отрасли, на которую приходится всего один процент расходов. В итоге жители вынуждены есть консервы из Воронежа.

Основная масса ввозимых овощей сегодня поступает в Усть-Каменогорск по Алматинской трассе. В областном центре со стороны Алматы начали возводить оптово-распределительный центр "Алтай". Там будет два овощехранилища на 45 тыс. тонн.

Центр "Алтай" в Усть-Каменогорске. Фото: yk-news.kz

Аким Восточно-Казахстанской области предположил, что центр "Алтай" можно использовать и для поддержки местных производителей. По замыслу главы региона, это будет площадка, где все районы должны иметь возможность торговать напрямую без посредников, которые вздувают цены, разгоняя инфляцию.

Помимо оптовой, в центре будет и розничная торговля. Жители смогут покупать свежие продукты напрямую от местных поставщиков. А наличие гарантированной площадки для сбыта, как ожидается, подстегнет местных фермеров расширять объемы и линейку производимых товаров.

К слову, возведение этого объекта минимизирует заезд в областной центр грузовиков с овощами, что положительно скажется на экологии Усть-Каменогорска.

Ранее на встрече акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева и руководства ТОО "Ost Fish" было решено разводить осетровых рыб в бассейне Зайсан-Иртыш, где они до этого обитали. В итоге в реку Черный Иртыш запустили 500 однолетних особей сибирского осетра.

Недавно в Восточно-Казахстанской области открылся новый визит-центр для туристов, где они смогут получить информацию о природных, культурных и исторических достопримечательностях региона, а также маршрутах и услугах, предоставляемых местными туроператорами.