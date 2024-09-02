"Пытаются манипулировать общественным мнением": Токаев заявил об отсутствии "фобий" в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказался о провокациях лиц, в том числе из-за рубежа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия - главных ценностей нашего народа.

В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - выразился глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказался о провокациях, направленных на дестабилизацию общества, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких «фобий». Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество.

Мы - прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона.

Я уже говорил: нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи. Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны.

Поэтому повторяю: в нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности. Только так мы создадим Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан. Чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной", - говорит Токаев.

Добавим, что глава государства сегодня дал также ряд поручений. Среди них - МВД - покончить с бандитизмом в стране. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить железную дисциплину в армии Казахстана и "усилить иммунитет" к мошенническим схемам с ранних лет.