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"Усилять иммунитет" к мошенническим схемам с ранних лет поручил Токаев

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Учитель ведет урок
Класс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести в школах уроки финансовое грамотности, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент подчеркнул, что широкое проникновение цифровых технологий в повседневную жизнь людей сопровождается ростом количества разного рода мошенничеств.

"Мы это уже видим. Поэтому в современных реалиях знание основ экономики и финансов, обладание элементарными цифровыми навыками становится особенно важным", – считает глава государства.

Он отметил проект "Қарызсыз қоғам", инициированный партией Amanat для повышения финансовой грамотности граждан. В прошлом году проект охватил 65 тысяч человек, и в текущем году, по словам Токаева, будет значительно расширен.

"Правительству совместно с финрегуляторами необходимо внедрить в школах и вузах образовательные программы по основам финансовой грамотности и цифровой гигиены. Это усилит иммунитет казахстанцев к разного рода мошенническим схемам.

Всем уполномоченным органам требуется принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане", – дал поручения президент.

Он напомнил, что сейчас уже разрабатывается проект нового закона "О профилактике правонарушений".

"Его реализация потребует консолидации усилий госаппарата и общества. Только в этом случае можно изменить ситуацию, обеспечить верховенство закона и безопасность граждан.

Во всех обществах, в нашем в том числе, существуют запросы на такие базовые категории, как справедливость и безопасность. Полноценное удовлетворение этих основных потребностей является надежным показателем эффективности государства", – считает Токаев.

Напомним, предложение по внедрению в казахстанских школах уроков финграмотности звучало уже в прошлом году. С таким предложением выступал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Оно прозвучало на фоне обсуждения проблемы закредитованности населения.

Позже о планах по введению курсов финансовой грамотности в вузах и школах Казахстана высказывался и экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

"Проработано введение курсов финансовой грамотности для студентов вузов. Разрабатывается специальный курс для школьников. Для этого будут выработаны соответствующие методики и учебные пособия. В результате в рамках данного направления планируется обучить 750 тыс. школьников и студентов", – сообщал тогда Жамаубаев.

В феврале этого года о предложениях добавить новые предметы в школах Казахстана высказалась зампремьера Тамара Дуйсенова.

"Сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов. Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах. Педагоги знают это и подтвердят мои слова.

Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", - заявила Дуйсенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156059-usilit-immunitet-k-moshennicheskim-shemam-tokaev-poruchil-vnedrit-v-shkolah-uroki-cifrovoy-gigieny/

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