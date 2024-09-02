"Безответственные популисты": Токаев призвал госорганы уделять внимание обращениям граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу заявил о том, что следует кардинально повысить эффективность государственного управления, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"C момента выдвижения мной концепции "слышащего государства" прошло чуть более пяти лет. За этот срок удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами. Появилось достаточное количество действенных механизмов выражения мнений и различных диалоговых площадок.

Нормой стало прямое общение государственных служащих с гражданами. Можно сказать, что данная концепция сформировала новую модель поведения госслужащих - проактивную и открытую, а значит, более ответственную и эффективную", - говорит президент.

По его словам, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки.

"Мы видим, как общественную инициативу порой перехватывают безответственные, экзальтированные популисты, не обладающие глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам. Это не имеет ничего общего с демократией.

Крайне важно, что начала формироваться единая экосистема по работе с обращениями, которая позволяет более точно определять потребности и ожидания граждан. Для совершенствования своей работы госорганам следует больше внимания уделять анализу обращений", - добавил глава государства.

Напомним, Токаев рассказывал о запуске концепции "Слышащего государства" еще в 2019 году.

Летом этого года сообщалось также, что в Казахстане разработали новые правила отбора чиновников.