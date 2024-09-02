"Проблемы копились годами, мы говорим как есть": Токаев обратился к казахстанцам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны призвал казахстанцев вносить вклад в развитие республики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

"Вы видите, какие фундаментальные сдвиги сегодня происходят в мире. В условиях экономических, политических, климатических и множества других вызовов глобального и регионального масштаба нам приходится параллельно решать огромное количество как текущих, так и стратегических задач.

Ресурсов на все, естественно, не хватает, и сиюминутного результата никто не обещает. Многие проблемы в стране накапливались годами. Мы, ничего не скрывая, открыто говорим все как есть. И как бы это ни было трудно, целенаправленно и системно решаем все вопросы. Предстоит большая работа", - говорит президент.

По его словам, обеспечение устойчивого социально-экономического прогресса, всестороннее раскрытие созидательного потенциала граждан, реальное повышение благосостояния народа - это главные задачи государства.

"Сквозной идеей, которой должны руководствоваться члены правительства, акимы, депутаты и все общество, является патриотизм. Каждое наше начинание должно исходить из созидательных устремлений, каждым своим действием мы должны вносить вклад в развитие страны.

Бережно используя ресурсы, усердно работая и уплачивая налоги, покупая отечественные товары, инвестируя в различные проекты, мы укрепляем потенциал нашего государства, а значит, приносим пользу своей Родине и своим семьям", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев заявлял, что "настоящий политик должен быть рационален, а настоящий патриот никогда не будет рисоваться на публику".

Также президент ранее говорил о конце "эпохи олигархического капитализма" в стране.