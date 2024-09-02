Токаев: Следующим поколениям мы должны оставить высококлассные магистрали, аэрохабы и порты

В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии транспортно-логистического сектора страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Стратегическим приоритетом является развитие транспортно-логистического сектора. Расположение Казахстана в самом центре Евразии является нашим огромным конкурентным преимуществом. Поэтому инвестиции, которые мы вкладываем в транспортную инфраструктуру, конечно же, окупятся.

Следующим поколениям наших граждан мы должны оставить высококлассные автомобильные и железнодорожные магистрали, эффективно работающие аэрохабы, железнодорожные вокзалы, морские порты. В этом направлении требуется решить комплекс вопросов.

Реформа железнодорожной отрасли должна сопровождаться пересмотром тарифной системы. Это очевидный факт. Новые тарифы позволят поддерживать надлежащее состояние железнодорожной сети и расширять ее пропускную способность. Компанией «Қазақстан темір жолы» реализуется три крупных инфраструктурных проекта по строительству железных дорог общей протяженностью свыше одной тысячи километров. Эти проекты должны быть выполнены в установленные сроки и на высоком качественном уровне", - заявил Токаев.