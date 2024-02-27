Токаев провел заседание Совбеза
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, по итогам которого был принят ряд решений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности РК.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности. Глава государства отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.
Заслушан доклад заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова. Информацию также представили руководители ряда профильных государственных органов.
Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.
Токаев отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.
По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности.
Добавим, что Совет безопасности – конституционный орган, координирующий проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов страны на международной арене.
Секретарем Совбеза является Гизат Нурдаулетов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063304-tokaev-provel-zasedanie-sovbeza/