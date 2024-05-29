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Токаев провел заседание Совета безопасности

Опубликовано:

Заседание Совета безопасности
Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Совета безопасности РК по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Заслушан доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики.

По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.

Также напомним, в марте 2024 года президент проводил оперативное совещание Совбеза РК после теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Тогда на совещании были рассмотрены вопросы координации правоохранителей и местных исполнительных органов в экстремальных ситуациях.

Кроме того, в феврале проходило заседание Совета безопасности, на котором рассматривались вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности.

Добавим, что Совет безопасности, согласно информации на официальном сайте Акорды, – это конституционный орган, координирующий проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов страны на международной арене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2108973-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/

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