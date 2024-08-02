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Скляр рассказал Токаеву о подготовке к новому отопительному сезону

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Роман Скляр
Касым-Жомарт Токаев и Роман Скляр. Фото: t.me/aqorda_resmi

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отчитался президенту Токаеву о проделанной работе. Президент отдал распоряжения по дальнейшим действиям, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, заместитель премьер-министра Роман Скляр отчитался президенту Токаеву о проделанной работе.

А именно, представил информацию о проводимой работе по реализации индустриальных проектов и поддержке отечественных товаропроизводителей; сообщил, что за первое полугодие рост в обрабатывающей промышленности составил 105,1%, в машиностроении – 9,4%, в горно-металлургическом комплексе – 8,3%.

Скляр также ознакомил президента с ходом реализации проектов, связанных со строительством нефте- и газопроводов, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических производств:

  • за отчетный период добыто 44,7 млн тонн нефти и газового конденсата, а также 30 млрд кубометров газа;
  • до конца года будут газифицированы 128 населенных пунктов, уровень газификации достигнет 61,8%.

До президента была доведена информация о новых инфраструктурных проектах в транспортной и энергетической отраслях и о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону:

  • ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту 309 км сетей теплоснабжения на общую сумму порядка 154 млрд тенге;
  • в этом году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин на общую сумму 327 млрд тенге.

Также Роман Скляр проинформировал главу государства о деятельности Совета по привлечению инвестиций, в частности, о реализации крупных инвестиционных проектов с иностранными партнерами, а также по которым были достигнуты договоренности в рамках зарубежных визитов Касым-Жомарта Токаева:

  • с момента переформатирования деятельности Совета решены проблемные вопросы по 77 инвестиционным проектам на сумму около 40 млрд долларов;
  • особое внимание уделяется проектам с высокой добавленной стоимостью в машиностроении, пищевой и химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике и недропользовании.

Президент, подчеркнув важность принимаемых мер, поручил продолжить соответствующую работу в данных направлениях, сообщает Акорда.

Напомним, также сегодня Акорда показала фото с церемонии встречи важного гостя: президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан с официальным визитом. Позже Касым-Жомарт Токаев и глава Конго Дени Сассу-Нгессо провели брифинг для представителей СМИ, где выступили с совместным заявлением.

Касым-Жомарт Токаев, приветствовав Дени Сассу-Нгессо, подчеркнул, что его визит поистине является историческим. В свою очередь, президент Конго высказался о своем первом визите в Казахстан.

"Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", - подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.

Добавим, 7-8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Республику Казахстан. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2143881-tokaev-prinyal-pervogo-zamestitelya-premer-ministra-sklyara/

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