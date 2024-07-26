"Это враги государства": Бектенов о незаконной вырубке леса

Премьер-министр назвал врагами государства тех, кто занимается незаконной вырубкой леса. Он прибыл с визитом в область Абай, в резерват "Семей орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл в область Абай и совершил облет территории природного резервата "Семей орманы". Он проверил исполнение поручений по восстановлению сгоревшего соснового бора и профилактике пожаров, решению проблем в лесном хозяйстве, сообщается в Telegram-канале правительства.

Бектенов подчеркнул необходимость жесткого контроля за соблюдением правопорядка на территории "Семей орманы". Сотрудниками МВД и КНБ при координации прокуратуры уже выявлены факты незаконной вырубки и хищения леса.

"В прошлом году произошел очень серьезный пожар - 66 тыс. га мы потеряли. Это десятая часть "Семей орманы" от всей площади, поэтому предупреждение лесных пожаров - очень серьезная задача. Мы по поручению президента в этом году начали программу по оснащению техникой структур МЧС и лесхоза, которые первыми принимают удар. Эту программу мы будем продолжать, оснащать вас современной техникой.

Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание", - заявил Бектенов.

Премьер назвал врагами государства тех, кто занимается незаконной вырубкой лесов.

"Лес - это наше национальное достояние. Те, кто занимается незаконной вырубкой, - это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар. Это ваша задача (обращаясь к министру экологии - прим. ред.), и задача правоохранительных органов", - подчеркнул Олжас Бектенов.