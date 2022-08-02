Касым-Жомарт Токаев на отдыхе в ВКО. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 2 августа, вышел в краткосрочный отпуск. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Борт №1".

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев вышел в краткосрочный отпуск", - говорится в сообщении.

Где именно планирует провести свой отпуск президент, не уточняется.

Отметим, в 2019 году Касым-Жомарт Токаев брал отпуск в июле на 4 дня. Тогда пресс-секретарь президента сообщал, что отдыхать глава государства будет на территории страны.

В прошлом году Токаев провел свой отпуск в одном из живописнейших мест страны - на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Его пресс-секретарь делился фотографиями с отдыха главы государства. К слову, отдыхал Токаев всего 4 дня - с 13 по 16 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981286-tokaev-vzyal-kratkosrochnyy-otpusk/