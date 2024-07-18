Упразднить госкомиссию, которую возглавлял Алтай Кульгинов, поручил премьер

Премьер-министр Олжас Бектенов распорядился упразднить госкомиссию по реорганизации Национальной академии наук РК, возглавляемую экс-акимом Астаны Алтаем Кульгиновым, передает NUR.KZ.

Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал 16 июля. Оно было опубликовано на сайте ИПС "Адилет".

"Упразднить государственную комиссию по реорганизации Национальной академии наук Республики Казахстан, созданную распоряжением премьер-министра РК от 9 ноября 2022 года № 180-р "О создании Государственной комиссии по реорганизации Национальной академии наук РК", – говорится в тексте документа.

Отметим, что председателем госкомиссии, согласно распоряжению о ее создании, являлся Алтай Кульгинов.

Напомним, с июня 2019 года он являлся акимом Астаны. От этой должности он был освобожден в декабре 2022 года.

Тогда же, в декабре 2022-го, Кульгинов был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. На этой должности он проработал до июня 2023 года.

При этом в конце марта 2024 года Алтай Кульгинов был назначен послом Казахстана в Эстонии.