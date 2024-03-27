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Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность

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Алтай Кульгинов
Алтай Кульгинов. Фото: Facebook / Altay Kulginov

Бывший аким столицы и экс-вице-премьер Алтай Кульгинов в среду был назначен послом Казахстана в Эстонии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на сайте Акорды, президент подписал указ, согласно которому Кульгинов Алтай Сейдирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Эстонской Республике.

Согласно информации на официальном сайте АО "НК "Kazakh Invest", Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 1978 году.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Университет Абердина в Британии по программе "Болашак".

Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

В разные годы работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы, Генеральной прокуратуре и Администрации президента.

С 2008 по 2010 год являлся заместителем генерального директора ТОО "Алаш Медиа Групп".

С 2012 по 2013 год работал заместителем акима Западно-Казахстанской области, в 2013 году был назначен акимом Уральска, а в 2016-м - акимом ЗКО.

С июня 2019 года являлся акимом столицы. От этой должности был освобожден в декабре 2022 года. Его место занял Женис Касымбек. После ухода с поста акима Астаны Кульгинов написал обращение к астанчанам.

Тогда же, в декабре 2019-го, Кульгинов был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. На этой должности он проработал до июня 2023 года.

Вместе с тем Нурлан Сейтимов, занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Эстонии с декабря 2019 года, указом главы государства освобожден от этой должности.

Нурлан Сейтимов
Нурлан Сейтимов. Фото: gov.kz

На официальном сайте посольства РК в Эстонии указано, что Нурлан Мусатаевич Сейтимов родился в 1964 году в Алматинской области.

Окончил юридический факультет КазГУ, факультет "Международные отношения" Дипломатической Академии МИД Российской Федерации.

Служил в рядах ВС СССР, работал в общественных и коммерческих организациях.

В системе МИД РК работает с 1994 года.

С 1994 по 1996 год - специалист Департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК.

1997-2000 годы - третий секретарь отделения посольства РК в ФРГ, второй секретарь, начальник отдела Департамента консульской службы.

2000-2004 годы - консул генерального консульства РК во Франкфурте-на-Майне, консул консульства РК в Ганновере.

С 2004 по 2007 год - начальник отдела, управления, заместитель директора Департамента СНГ МИД РК.

С 2007 по 2010 год - главный инспектор, заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.

С 2010 по 2013 год - советник-посланник посольства РК в России.

2013-2016 годы - генеральный консул РК во Франкфурт-на-Майне (ФРГ).

С марта 2016 по январь 2019 года - чрезвычайный и полномочный посол РК в Таджикистане.

С января по декабрь 2019 года - ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК.

С декабря 2019 года был послом Казахстана в Эстонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2073846-altay-kulginov-stal-poslom-kazahstana-v-estonii/

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