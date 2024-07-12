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"Вся команда заряжена на работу": новый глава Минцифры о наследии Мусина

Опубликовано:

Жаслан Мадиев
Жаслан Мадиев. Фото: primeminister.kz

Глава Минцифры на брифинге министерства рассказал, какое наследие ему оставил экс-министр Багдат Мусин, и о том, как ему работается в новой команде, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаслан Мадиев сообщил, что экс-министр Багдат Мусин проделал очень большую работу в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"И я вижу, где можно дальше укрепить позицию Казахстана как технологического хаба. И этой работой я занимаюсь", - отметил он.

Министр заверил, что команда МЦРИАП не поменяется.

"Команда вся заряжена на работу, общую цель все понимают. Везде, где я работал, у меня подход такой: если кто-то хочет проявить себя в частном секторе, то это, наоборот, мной приветствуется. Потому что это означает, что есть спрос на этого специалиста.

Я всегда сторонник того, чтобы человек ротировался между государственным и частным секторами. И я думаю, если он будет обратно возвращаться из частного сектора в госорган, то он будет привносить этот стиль работы в бизнесе, этот международный опыт. Я думаю, что это поможет, если таких спецов будет больше", - заявил министр.

Жаслан Мадиев также прокомментировал вопрос о том, будет ли он свои кадры приводить из бизнеса в МЦРИАП.

"Коллеги все на местах работают. Если какие-то отдельные случаи и пожелания от коллег будут, то будем рассматривать. Если кто-то будет уходить, приходить - вы об этом сразу узнаете", - резюмировал глава Минцифры.

Напомним, 30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

6 мая стало известно, что бывший генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. До этого же, с января по сентябрь 2022 года, он являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Позже Багдат Мусин комментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2133276-vsya-komanda-zaryazhena-na-rabotu-novyy-glava-mincifry-o-nasledii-musina/

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