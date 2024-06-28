Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем работников средств массовой информации опубликовала пресс-служба Акорды, передает NUR.KZ.

Ниже представлен текст поздравления.

"Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нашей нации. Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства.

Отечественная журналистика обладает большой историей и собственным уникальным стилем, выработанным несколькими поколениями мастеров своего дела. Важно сохранить ее богатое наследие и славные просветительские традиции. Представители медиасферы нашей страны сегодня достойно выполняют эту ответственную миссию.

Вы показываете пример подлинного профессионализма, изо дня в день обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией. Уверен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемерно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей.

Желаю вам благополучия, успехов и творческого вдохновения!" – поздравил президент.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в канун профессионального праздника СМИ вручил госнаграды журналистам – группе граждан, внесших значительный вклад в развитие журналистики и телевидения страны.

Вчера президент на встрече с журналистами рассказал о том, за какими средствами массовой информации следит лично. Токаев считает, что процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться.

Еще глава государства высказался о роли СМИ в нынешнее время.

"Информация – это мощный инструмент. В нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию", – отметил он.