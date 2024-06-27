Токаев высказался о критике всего происходящего в стране

На встрече со СМИ глава государства заявил, что нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Информация – это мощный инструмент. В нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию. Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо. Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране.

Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства. Пресса – лицо общества. Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю «Egemen Qazaqstan», «Казахстанскую правду», «Aiqyn», «Литер», «Turkistan», «Ana tili», «Қазақ әдебиеті», а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации.

Хочу сказать, что в целом нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации. Для меня важно держать руку на пульсе общества, знать настроения интеллигенции. Процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Мы должны сохранить преемственность в этом деле. Это традиция, сложившаяся во всех цивилизованных странах", - сказал президент.