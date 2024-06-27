Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев высказался о критике всего происходящего в стране

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На встрече со СМИ глава государства заявил, что нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Информация – это мощный инструмент. В нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию. Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо. Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране.

Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства. Пресса – лицо общества. Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю «Egemen Qazaqstan», «Казахстанскую правду», «Aiqyn», «Литер», «Turkistan», «Ana tili», «Қазақ әдебиеті», а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации.

Хочу сказать, что в целом нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации. Для меня важно держать руку на пульсе общества, знать настроения интеллигенции. Процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Мы должны сохранить преемственность в этом деле. Это традиция, сложившаяся во всех цивилизованных странах", - сказал президент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2124999-tokaev-vyskazalsya-o-kritike-vsego-proishodyashchego-v-strane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie