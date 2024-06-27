Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не гениальные вожди и мифические супергерои": Токаев озвучил, кто по его мнению построит Справедливый Казахстан

Опубликовано:

Токаев в Сингапуре
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался касательно того, кто по его мнению в силах построить Справедливый Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Справедливый Казахстан создадут не гениальные вожди и мифические супергерои, а простые труженики и добросовестные граждане. Именно их следует всячески пропагандировать. Именно они являются настоящими героями нашего времени и надежной опорой нашей нации", - отмечает президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, сила государства – в людях, в их созидательной энергии и патриотизме.

"Поэтому все наши масштабные преобразования ориентированы на человека, полноценное раскрытие его созидательного потенциала. Для нас важны не реформы сами по себе, наши реформы не для "красного словца", а для дела. Их главная цель – обеспечить уверенность в будущем и благополучие всех наших граждан.

Особое место средствам массовой информации отводится и в укоренении в обществе "Закона и Порядка" – одного из основополагающих принципов проводимых в стране преобразований", - считает глава государства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2124963-ne-genialnye-vozhdi-i-mificheskie-supergeroi-tokaev-ozvuchil-kto-po-ego-mneniyu-postroit-spravedlivyy-kazahstan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie