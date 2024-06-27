"Не гениальные вожди и мифические супергерои": Токаев озвучил, кто по его мнению построит Справедливый Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался касательно того, кто по его мнению в силах построить Справедливый Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Справедливый Казахстан создадут не гениальные вожди и мифические супергерои, а простые труженики и добросовестные граждане. Именно их следует всячески пропагандировать. Именно они являются настоящими героями нашего времени и надежной опорой нашей нации", - отмечает президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, сила государства – в людях, в их созидательной энергии и патриотизме.

"Поэтому все наши масштабные преобразования ориентированы на человека, полноценное раскрытие его созидательного потенциала. Для нас важны не реформы сами по себе, наши реформы не для "красного словца", а для дела. Их главная цель – обеспечить уверенность в будущем и благополучие всех наших граждан.

Особое место средствам массовой информации отводится и в укоренении в обществе "Закона и Порядка" – одного из основополагающих принципов проводимых в стране преобразований", - считает глава государства.