"Недостатки есть, но не так уж все плохо": Токаев порассуждал о жизни в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на встрече со СМИ заявил, что для прогресса нации важен честный взгляд на существующие проблемы и откровенный обмен мнениями, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Для поступательного прогресса нации важен честный взгляд на существующие проблемы и откровенный обмен мнениями. Нам не нужно гнаться за мнимыми победами и иллюзорными достижениями. Нельзя заниматься самообманом и самовосхвалением – это путь к разложению и деградации.

В то же время в рамках свободы слова нельзя постоянно нагнетать ситуацию, говорить, что, дескать, в стране ничего не меняется, все плохо. Это ведь неправда. Недостатки есть, но не так уж все плохо. Такой информационный фон не помогает людям, а, напротив, погружает их в депрессию, порождает в обществе апатию.

Позитивные изменения – это во многом рутинная работа, требующая каждодневных усилий, малозаметных со стороны. Но эту работу мы будем продолжать, потому что это важнейшая часть нашей государственной стратегии. Мы стремимся к построению Справедливого Казахстана. И это не пустая идеологическая абстракция, а подлинный общенациональный выбор. То, во что мы верим и куда вкладываем свои силы и энергию, то и в итоге становится реальностью", - сказал Касым-Жомарт Токаев.