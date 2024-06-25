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"Я не гонюсь за тем, чтобы жить красиво": главу Минтруда спросили об очках от Dior - она ответила, что это подделка

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Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: gov.kz

Главу Минтруда и соцзащиты на сегодняшнем брифинге в кабмине спросили, что нужно делать казахстанцам, чтобы позволять себе такие же брендовые вещи, как у нее, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что у казахстанского министра Светланы Жакуповой очки бренда Dior - при этом, на контрасте с этой дорогостоящей вещью МЗП в Казахстане составляет 85 тысяч тенге.

"Во-первых, 85 тысяч тенге - это минимальный стандарт (зарплаты - прим. ред.), и сегодня действует для того, чтобы работодатели тем гражданам, которые работают в сфере низкоквалифицированного труда, то есть, если у них нет образования и квалификации, могут получать эти 85 тысяч.

Но мы говорим, если вы хотите зарабатывать больше, жить красиво - значит, нужно учиться на протяжении всей трудовой деятельности, нужно стараться повышать свои навыки и компетенции, владеть всеми возможностями, чтобы реализоваться как профессионал. Мои очки от Dior - это хорошая репликация, могу поделиться адресом магазина - в оптике они стоят 25 тысяч тенге. Пожалуйста, костюм - тоже могу поделиться секретом, где купить такие хорошие вещи", - ответила Жакупова.

Журналисты уточнили у нее - получается, что министр носит подделки.

"Ношу, и мне не зазорно. Я не гонюсь за тем, чтобы носить брендовые вещи, не гонюсь за тем, чтобы жить красиво - ужинать в ресторане, отдыхать за границей. У меня совесть чиста в плане того, что всю трудовую деятельность я не отдыхала за рубежом, я предана Казахстану", - ответила глава Минтруда.

Напомним, на недавнем брифинге в ходе разговора о зарплате, которую получают спасатели в Казахстане, главу МЧС Чингиса Аринова спросили о стоимости его наручных часов. Он ответил, что это подарок, и их стоимости он не знает.

В феврале этого года журналисты спросили министра здравоохранения Акмарал Альназарову о брендовых вещах, которые были замечены на страницах ее соцсетей. Глава ведомства рассказала об их цене.

Добавим, что Светлана Жакупова занимает пост министра труда и социальной защиты населения РК со 2 сентября 2023 года. В феврале этого года была переназначена на данную должность.

А с 1 января 2024 года минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане составляет 85 000 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2123718-ya-ne-gonyus-za-tem-chtoby-zhit-krasivo-glavu-mintruda-sprosili-ob-ochkah-ot-dior-ona-otvetila-chto-eto-poddelka/

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