Больше 800 млн тенге выделили из правительства на ремонт котельных в одном городе Казахстана
Опубликовано:
Правительство выделило из резерва свыше 816 млн тенге на ремонт котельных Кокшетау. Соответствующее постановление подписал Бектенов, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.
Как сообщает правительство в своем Telegram-канале, 816 млн тенге будут перечислены в бюджет Акмолинской области в виде целевых текущих трансфертов для проведения соответствующих работ на районных котельных №1 и №2.
Планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля.
"В результате реализации данных мер повысится эффективность котельных, снизится число аварий и остановок, что позволит обеспечить бесперебойное прохождение предстоящего отопительного сезона", - считают в кабмине.
Отмечается, что сейчас продолжается проработка проекта по строительству в Кокшетау полноценной ТЭЦ, которая должна обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии.
"Планируется, что она будет обладать следующими техническими показателями: тепловая мощность – 520 Гкал/час, электрическая мощность – 240 МВт. При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ", -говорится в сообщении.
Реализация проекта будет проходить в рамках соглашения между Казахстаном и Россией, которое было подписано 17 апреля. Уполномоченной организацией с казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" сформирована соответствующая Дорожная карта для начала работ по ТЭЦ уже в текущем году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2096441-bolshe-800-mln-tenge-vydelili-iz-pravitelstva-na-remont-kotelnyh-v-odnom-gorode-kazahstana/