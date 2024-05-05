Больше 800 млн тенге выделили из правительства на ремонт котельных в одном городе Казахстана

Правительство выделило из резерва свыше 816 млн тенге на ремонт котельных Кокшетау. Соответствующее постановление подписал Бектенов, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщает правительство в своем Telegram-канале, 816 млн тенге будут перечислены в бюджет Акмолинской области в виде целевых текущих трансфертов для проведения соответствующих работ на районных котельных №1 и №2.

Планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля.

"В результате реализации данных мер повысится эффективность котельных, снизится число аварий и остановок, что позволит обеспечить бесперебойное прохождение предстоящего отопительного сезона", - считают в кабмине.

Отмечается, что сейчас продолжается проработка проекта по строительству в Кокшетау полноценной ТЭЦ, которая должна обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии.

"Планируется, что она будет обладать следующими техническими показателями: тепловая мощность – 520 Гкал/час, электрическая мощность – 240 МВт. При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ", -говорится в сообщении.

Реализация проекта будет проходить в рамках соглашения между Казахстаном и Россией, которое было подписано 17 апреля. Уполномоченной организацией с казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" сформирована соответствующая Дорожная карта для начала работ по ТЭЦ уже в текущем году.