Положения некоторых законов противоречат Конституции, заявили на заседании парламента

На совместном заседании палат парламента глава Конституционного суда Эльвира Азимова заявила, что положения некоторых казахстанских законов не соответствуют Конституции, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Азимова, в связи с несоблюдением конституционных норм положения 7 законов и одного нормативного постановления Верховного суда признаны не соответствующими Конституции:

положение пункта 2 статьи 610 Налогового кодекса в части установленного размера госпошлины за подачу исковых заявлений и при подаче административных исков как приводящее к ущемлению и ограничению конституционного права на судебную защиту;

в части установленного размера госпошлины за подачу исковых заявлений и при подаче административных исков как приводящее к ущемлению и ограничению конституционного права на судебную защиту; положения подпункта 6 и подпункта 14 пункта 3 статьи 16 закона о госслужбе , подпункта 11 пункта 2 статьи 38 закона о воинской службе и статусе военнослужащих , подпункта 9 пункта 2 статьи 6 закона о правоохранительной службе в части установления бессрочного запрета на поступление на гос службу в связи с несоблюдением соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов госслужбы и госуправления;

, подпункта 11 пункта 2 статьи 38 , подпункта 9 пункта 2 статьи 6 в части установления бессрочного запрета на поступление на гос службу в связи с несоблюдением соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов госслужбы и госуправления; статья 13 закона о противодействии коррупции в части установления ограничения конституционного права на свободу предпринимательской деятельности в связи с отсутствием четко определенной правовой привязки к конституционно определенным целям такого ограничения;

в части установления ограничения конституционного права на свободу предпринимательской деятельности в связи с отсутствием четко определенной правовой привязки к конституционно определенным целям такого ограничения; части 3, 5 и подпункт 1 части шестой статьи 141 Уголовно-исполнительного кодекса в части установления разного количества краткосрочных и длительных свиданий с родственниками для осужденных, лишенных свободы на основании вступившего в силу приговора суда;

в части установления разного количества краткосрочных и длительных свиданий с родственниками для осужденных, лишенных свободы на основании вступившего в силу приговора суда; - положение нормативного постановления Верховного Суда №2 в части установления императивного требования о представлении заключения молекулярно-генетической экспертизы при обращении в суд с заявлением об усыновлении как ограничивающее конституционное право на обращение в суд и не отвечающее обязательству государства наилучшего обеспечения интересов ребенка;

№2 в части установления императивного требования о представлении заключения молекулярно-генетической экспертизы при обращении в суд с заявлением об усыновлении как ограничивающее конституционное право на обращение в суд и не отвечающее обязательству государства наилучшего обеспечения интересов ребенка; положение части 1 статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса в части ограничения полномочий защитника представлять права и интересы осужденного в кассационном производстве и на стадии исполнения приговора как ограничивающее конституционное право на защиту.

Спикер добавила, что противоречия устранены в двух законах и нормативных постановлениях Верховного суда, остальные вопросы находятся на стадии рассмотрения в парламенте.

Также, по словам главы Конституционного суда, есть и другие нормы законов, требующие доработки.

В том числе, вопросы соцзащиты граждан, пострадавших от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, нормы Уголовного кодекса, где не гармонизированы понятия "крупного ущерба", "грубого нарушения закона" и другие.

Конституционный суд Республики Казахстан, согласно информации на официальном сайте, обеспечивает верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом "О Конституционном Суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

Напомним, В марте 2022 года Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. Он заявил, что данный орган позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан.

В ноябре того же года Токаев публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне референдума. В одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в Казахстане начинает функционировать Конституционный суд.

2 января прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам деятельности Конституционного суда Республики Казахстан и его аппарата.