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Положения некоторых законов противоречат Конституции, заявили на заседании парламента

Опубликовано:

Конституция Республики Казахстан
Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

На совместном заседании палат парламента глава Конституционного суда Эльвира Азимова заявила, что положения некоторых казахстанских законов не соответствуют Конституции, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Азимова, в связи с несоблюдением конституционных норм положения 7 законов и одного нормативного постановления Верховного суда признаны не соответствующими Конституции:

  • положение пункта 2 статьи 610 Налогового кодекса в части установленного размера госпошлины за подачу исковых заявлений и при подаче административных исков как приводящее к ущемлению и ограничению конституционного права на судебную защиту;
  • положения подпункта 6 и подпункта 14 пункта 3 статьи 16 закона о госслужбе, подпункта 11 пункта 2 статьи 38 закона о воинской службе и статусе военнослужащих, подпункта 9 пункта 2 статьи 6 закона о правоохранительной службе в части установления бессрочного запрета на поступление на гос службу в связи с несоблюдением соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов госслужбы и госуправления;
  • статья 13 закона о противодействии коррупции в части установления ограничения конституционного права на свободу предпринимательской деятельности в связи с отсутствием четко определенной правовой привязки к конституционно определенным целям такого ограничения;
  • части 3, 5 и подпункт 1 части шестой статьи 141 Уголовно-исполнительного кодекса в части установления разного количества краткосрочных и длительных свиданий с родственниками для осужденных, лишенных свободы на основании вступившего в силу приговора суда;
  • - положение нормативного постановления Верховного Суда №2 в части установления императивного требования о представлении заключения молекулярно-генетической экспертизы при обращении в суд с заявлением об усыновлении как ограничивающее конституционное право на обращение в суд и не отвечающее обязательству государства наилучшего обеспечения интересов ребенка;
  • положение части 1 статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса в части ограничения полномочий защитника представлять права и интересы осужденного в кассационном производстве и на стадии исполнения приговора как ограничивающее конституционное право на защиту.

Спикер добавила, что противоречия устранены в двух законах и нормативных постановлениях Верховного суда, остальные вопросы находятся на стадии рассмотрения в парламенте.

Также, по словам главы Конституционного суда, есть и другие нормы законов, требующие доработки.

В том числе, вопросы соцзащиты граждан, пострадавших от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, нормы Уголовного кодекса, где не гармонизированы понятия "крупного ущерба", "грубого нарушения закона" и другие.

Конституционный суд Республики Казахстан, согласно информации на официальном сайте, обеспечивает верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом "О Конституционном Суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

Напомним, В марте 2022 года Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. Он заявил, что данный орган позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан.

В ноябре того же года Токаев публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне референдума. В одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в Казахстане начинает функционировать Конституционный суд.

2 января прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам деятельности Конституционного суда Республики Казахстан и его аппарата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2121597-polozheniya-nekotoryh-zakonov-protivorechat-konstitucii-zayavili-na-zasedanii-parlamenta/

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