"Тесть – депутат": новый глава Минцифры ответил на вопрос о работе с Каримом Масимовым

Глава Минцифры Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса рассказал, кем ему приходится депутат мажилиса Дюсенбай Турганов, а также высказался о работе с экс-премьерами, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев ответил на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.

"Имею, это мой тесть", - сказал Жаслан Мадиев на вопрос журналистов о том, состоит ли он в родстве с депутатом мажилиса Дюсенбаем Тургановым.

Также он прокомментировал вопрос о том, считает ли он себя частью команды Карима Масимова, так как в 2016 году работал его помощником, когда Масимов занимал пост премьер-министра.

"Как я? Я много с кем работал… (в том числе - прим. ред.) и с тем человеком, которого вы назвали, я работал, с предыдущим, Алиханом Смаиловым, до него кто был - Аскаром Маминым… с другими. Я много с кем работал. Я пытался работать, никого не подвести, работать честно, это моя жизненная позиция", - заявил министр.

При этом вопрос о том, принимал ли его тесть участие в его утверждении на позицию главы МЦРИАП, он не стал комментировать.

Накануне Мадиев заявил, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета. Также он объяснил, почему Казахстан передумал переходить с кода +7 на +9. Мадиев также заявил, что пригласил в Казахстан основателя Telegram Павла Дурова и приложит усилия, чтобы его визит в нашу страну состоялся.

Глава Минцифры рассказал о планах шире использовать возможности спутникового интернета от Илона Маска.

"В рамках проведенного обсуждения и согласования с Комитетом национальной безопасности мы планируем расширить пилотный проект на потребности МЧС для доступа к интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщил он.