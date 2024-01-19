Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как прошло совместное заседание палат парламента Казахстана

Опубликовано:

Совместное заседание палат парламента
Совместное заседание палат парламента. Кадр из видео: YouTube / ҚР Парламенті Мәжілісі

Сегодня в Астане под председательством спикера мажилиса Ерлана Кошанова состоялось первое в новом году совместное заседание палат парламента Казахстана, передает NUR.KZ.

В среду, 17 января, председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о совместном заседании палат парламента Казахстана.

Сегодня в Астане прошло совместное заседание палат парламента. На повестке дня было предложение президента РК Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК для участия в миссиях ООН.

Так, инициативу, предложенную главой государства, от его имени подробно озвучил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

"На фоне сокращения миротворческих миссий растет конкуренция между странами, предоставляющими миротворческие воинские контингенты. В целях закрепления позиций Казахстана в рамках миротворческой деятельности ООН считаю целесообразным и предлагаю продолжить поэтапное расширение географии участия Вооруженных Сил РК в миротворческих миссиях в рамках главы VII Устава ООН ("Действие в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии") на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее", – заявил глава Минобороны.

Парламент одобрил отправку 430 казахстанских миротворцев на участие в миссии ООН.

Напомним, вчера сенатор Акмарал Альназарова рассказала, что именно депутаты обсудят на совместном заседании палат парламента.

"Будет вынесен вопрос о направлении миротворческих сил Казахстана, которые определяются ООН. В целом это решение принимается парламентом по предложению главы государства. Поэтому на повестке дня в рамках 53 статьи Конституции планируется это согласование", – сказала депутат.

По информации на сайте ИПС "Адилет", совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00 с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. При этом парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания.

А председательствующий объявляет перерывы на заседаниях по собственной инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов парламента. Во время совместных заседаний палат парламента заседания рабочих органов парламента и его палат не проводятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056331-nachalos-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-kazahstana-onlayn/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.