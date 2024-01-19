Как прошло совместное заседание палат парламента Казахстана

Сегодня в Астане под председательством спикера мажилиса Ерлана Кошанова состоялось первое в новом году совместное заседание палат парламента Казахстана, передает NUR.KZ.

В среду, 17 января, председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о совместном заседании палат парламента Казахстана.

Сегодня в Астане прошло совместное заседание палат парламента. На повестке дня было предложение президента РК Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК для участия в миссиях ООН.

Так, инициативу, предложенную главой государства, от его имени подробно озвучил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

"На фоне сокращения миротворческих миссий растет конкуренция между странами, предоставляющими миротворческие воинские контингенты. В целях закрепления позиций Казахстана в рамках миротворческой деятельности ООН считаю целесообразным и предлагаю продолжить поэтапное расширение географии участия Вооруженных Сил РК в миротворческих миссиях в рамках главы VII Устава ООН ("Действие в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии") на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее", – заявил глава Минобороны.

Парламент одобрил отправку 430 казахстанских миротворцев на участие в миссии ООН.

Напомним, вчера сенатор Акмарал Альназарова рассказала, что именно депутаты обсудят на совместном заседании палат парламента.

"Будет вынесен вопрос о направлении миротворческих сил Казахстана, которые определяются ООН. В целом это решение принимается парламентом по предложению главы государства. Поэтому на повестке дня в рамках 53 статьи Конституции планируется это согласование", – сказала депутат.

По информации на сайте ИПС "Адилет", совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00 с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. При этом парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания.

А председательствующий объявляет перерывы на заседаниях по собственной инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов парламента. Во время совместных заседаний палат парламента заседания рабочих органов парламента и его палат не проводятся.