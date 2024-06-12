Кошанов созвал совместное заседание палат парламента

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента - оно состоится 14 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 14 июня в 09:30 в Астане", - говорится в тексте документа.

Напомним, перед этим совместное заседание проводили 19 января.

Отметим, по информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.

Совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00, с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. Парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания палат.