Гуманитарная помощь из Китая прибыла в Атырау

В Атырау накануне, 10 июня, прибыла гуманитарная помощь из Китая, из крупного порта Ляньюньган на восточном побережье страны, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

"Китай и Казахстан - цивилизованные государства с долгой дружественной историей. Хотя Ляньюньган и Атырау далеки друг от друга, это не мешает общению народов. По некоторым причинам наша гуманитарная помощь немного запоздала. Но это не остановило нас, чтобы проявить заботу о вашей стране. Сегодня я передаю гуманитарную помощь от имени порта Ляньюньган в Фонд социального развития города Атырау", - рассказал директор представительства порта Ляньюньган в Центральной Азии Чжао Вэй.

Сообщается, что в Атыраускую область, пострадавшую от паводков, из города Ляньюньган были доставлены палатки, постельное белье, перчатки, резиновые сапоги, лопаты и влагопоглощающие инструменты.

Отмечается, что сегодня китайско-казахская логистическая база в Ляньюньгане наращивает товарооборот между Китаем и Центральной Азией.

В конце прошлой недели уточнялось, что в Атырауской области остается часть группировок спасателей МЧС из ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской областей до завершения полного объема работ.

В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области шла откачка талой воды из 10 частных жилых домов. За прошлую неделю отведена вода из 4 частных жилых домов. В осушенных домах проведены дезинфекционные работы.

Продолжались берегоукрепительные работы на опасных участках, а также круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык (Урал).