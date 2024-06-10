Токаев принял генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече были обсуждены вопросы реализации ключевых задач организации в период председательства Казахстана.

Глава государства отметил, что ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов. Особое внимание, по его мнению, следует уделить противодействию таким вызовам и угрозам, как терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления в информационной сфере.

Президент подчеркнул важность налаживания конструктивного сотрудничества с другими международными структурами в целях укрепления региональной безопасности.

Имангали Тасмагамбетов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе исполнения принятого по инициативе Казахстана Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективного безопасности ОДКБ.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередной Сессии Совета коллективной безопасности и предстоящим учениям ОДКБ, которые пройдут на территории нашей страны.

Напомним, Имангали Тасмагамбетов занимает должность генсека ОДКБ с 1 января 2023 года.

В конце марта прошлого года во время расширенного совещания руководящего состава рабочих органов ОДКБ Тасмагамбетов заявил, что поставки оружия в Украину сводят на нет перспективы переговоров.

При этом в сентябре прошлого года Тасмагамбетов встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе беседы была обсуждена обстановка в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ.