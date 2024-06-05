Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Правительство живет детскими мечтами": депутаты раскритиковали отчет кабмина за 2023 год

Опубликовано:

Депутаты сидят на заседании
Заседание. Иллюстративное фото: пресс-служба сената парламента РК

В мажилисе сразу несколько партий выступили с критикой отчета кабмина по республиканскому бюджету за 2023 год некоторые депутаты заявили, что не поддерживают документ, передает корреспондент NUR.KZ.

НПК

Депутат Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов заявил, что каждый год дефицит бюджета страны растет, а правительство не умеет эффективно планировать бюджет.

"Нам сейчас в отчете правительства продемонстрировали панораму достижений. Но, позволили ли эти достижения значительно поднять благосостояние казахстанцев? Мы считаем - нет.

Изучив отчеты об использовании республиканского бюджета, мы видим две устоявшиеся постоянные тенденции. По результатам прошедших лет, каждый отчетный период закрывается с дефицитом бюджета, который из года в год только растет. Перекрывает правительство этот дефицит – займом. (…).

Правительство по результатам 2023 года показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджета, в связи с чем депутатская фракция Народной партии Казахстана не поддерживает отчет правительства за 2023 год", – заявил Магеррамов.

ОСДП

Депутат Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов заявил, что партия воздержится при голосовании по принятию отчета правительства.

"Расходы республиканского бюджета за 2013-2023 годы увеличились почти в три раза и не способствуют росту удовлетворенности граждан качеством жизни. (…)

Казахстанцы, говоря простыми словами, выживают. В таких условиях не может быть и речи о том, чтобы развивать себя, посещать культурные мероприятия, откладывать на создание финансовой «подушки безопасности». Отсюда – и высокая закредитованность населения, рост преступности, социальная и экономическая нестабильность", – заявил он.

"Акжол"

Депутат Азат Перуашев заявил, что партия "Акжол" будет голосовать против отчета правительства за 2023 год.

Amanat

"По-прежнему 40% доходов госбюджета Казахстана формируется за счет природной ренты и зависит от нефтяных доходов. Запланированная доходная часть бюджета в 2023 году по налоговым поступлениям исполнена только на 90,4%. Например, не поступили в бюджет более 1 триллиона тенге от корпоративного подоходного налога.

Получается, наше правительство живет детскими мечтами. Если у нас правительство не может нормально запланировать, и по итогам выясняется нехватка целого триллиона тенге, то это говорит о провале экономической, бюджетной и фискальной политики правительства. Один триллион – это не 10 и даже не 10 миллиардов тенге", – заявил депутат партии Amanat Елнур Бейсенбаев.

При этом депутат отметил и положительные эффекты правительства, такие как соцобязательства перед гражданами, возвращение государству "АрселорМиттал Темиртау" и незаконных активов – он предложил поддержать отчет правительства с учетом замечаний.

Несмотря на громкую критику, в поддержку отчета правительства проголосовали 73 депутата из 91, не поддержали - 12, воздержались - 6.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году дефицит бюджета сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП. При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

Глава ВАП Смаилов сегодня рассказал о нехватке бюджета в стране – он заявил, что во время нахождения на посту премьер-министра ему это "было известно, как никому".

По его словам, пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112657-pravitelstvo-zhivet-detskimi-mechtami-deputaty-raskritikovali-otchet-kabmina-za-2023-god/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.