"Правительство живет детскими мечтами": депутаты раскритиковали отчет кабмина за 2023 год

В мажилисе сразу несколько партий выступили с критикой отчета кабмина по республиканскому бюджету за 2023 год – некоторые депутаты заявили, что не поддерживают документ, передает корреспондент NUR.KZ.

НПК

Депутат Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов заявил, что каждый год дефицит бюджета страны растет, а правительство не умеет эффективно планировать бюджет.

"Нам сейчас в отчете правительства продемонстрировали панораму достижений. Но, позволили ли эти достижения значительно поднять благосостояние казахстанцев? Мы считаем - нет.

Изучив отчеты об использовании республиканского бюджета, мы видим две устоявшиеся постоянные тенденции. По результатам прошедших лет, каждый отчетный период закрывается с дефицитом бюджета, который из года в год только растет. Перекрывает правительство этот дефицит – займом. (…).

Правительство по результатам 2023 года показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджета, в связи с чем депутатская фракция Народной партии Казахстана не поддерживает отчет правительства за 2023 год", – заявил Магеррамов.

ОСДП

Депутат Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов заявил, что партия воздержится при голосовании по принятию отчета правительства.

"Расходы республиканского бюджета за 2013-2023 годы увеличились почти в три раза и не способствуют росту удовлетворенности граждан качеством жизни. (…)

Казахстанцы, говоря простыми словами, выживают. В таких условиях не может быть и речи о том, чтобы развивать себя, посещать культурные мероприятия, откладывать на создание финансовой «подушки безопасности». Отсюда – и высокая закредитованность населения, рост преступности, социальная и экономическая нестабильность", – заявил он.

"Акжол"

Депутат Азат Перуашев заявил, что партия "Акжол" будет голосовать против отчета правительства за 2023 год.

Amanat

"По-прежнему 40% доходов госбюджета Казахстана формируется за счет природной ренты и зависит от нефтяных доходов. Запланированная доходная часть бюджета в 2023 году по налоговым поступлениям исполнена только на 90,4%. Например, не поступили в бюджет более 1 триллиона тенге от корпоративного подоходного налога.

Получается, наше правительство живет детскими мечтами. Если у нас правительство не может нормально запланировать, и по итогам выясняется нехватка целого триллиона тенге, то это говорит о провале экономической, бюджетной и фискальной политики правительства. Один триллион – это не 10 и даже не 10 миллиардов тенге", – заявил депутат партии Amanat Елнур Бейсенбаев.

При этом депутат отметил и положительные эффекты правительства, такие как соцобязательства перед гражданами, возвращение государству "АрселорМиттал Темиртау" и незаконных активов – он предложил поддержать отчет правительства с учетом замечаний.

Несмотря на громкую критику, в поддержку отчета правительства проголосовали 73 депутата из 91, не поддержали - 12, воздержались - 6.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году дефицит бюджета сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП. При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

Глава ВАП Смаилов сегодня рассказал о нехватке бюджета в стране – он заявил, что во время нахождения на посту премьер-министра ему это "было известно, как никому".

По его словам, пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы.