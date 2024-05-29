Новые нормы кредитования приняли в парламенте: что изменится

Мажилисмены согласились с поправками сенаторов по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков и регулированию финансового рынка, передает NUR.KZ.

Депутат Берик Бейсенгалиев отметил, что сенатом в документ внесено 35 поправок, из них 11 поправок уточняющего характера и 24 новые поправки.

Первая касается исключения финансирования деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета и переходом на финансирование из бюджета Национального банка РК.

"Законом также предлагается предоставлять военнослужащим дополнительные отсрочки платежей по банковскому займу или микрокредиту на 60 дней после прохождения срочной службы", - отметил депутат.

Расширяется и перечень лиц, имеющих право участвовать в синдицированном финансировании - филиалы банков-нерезидентов Казахстана, банки Международного финансового центра "Астана".

"Изменения и дополнения, внесенные в отдельные статьи законопроекта депутатами сената направлены на совершенствование регулирования финансового рынка. С учетом вышеизложенного, Комитет по финансам и бюджету считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом парламента Республики Казахстан в Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства", - резюмировал депутат.

Ранее мы писали, что сенаторы в рамках проекта закона по минимизации рисков при кредитовании предложили продлить на 60 дней отсрочку по погашению займа на период срочной воинской службы.

Еще в документе говорилось о распространении запрета на предоставление электронного банковского займа без биометрической идентификации только на физических лиц в связи с тем, что проведение биометрической идентификации юридических лиц невозможно.

Также при обсуждении законопроекта по вопросам кредитования в Казахстане предложили указать сумму кредита, который можно получить без согласия супруга или супруги.

Как пояснили в АРРФР, было принято решение указать в законопроекте конкретную сумму для кредита, свыше которой требуется согласие супругов - 1000 МРП (почти 3,7 млн тенге).

Комментируя этот вопрос, в ведомстве пояснили, что в рамках Налогового кодекса с 2025 года вступает норма, что все граждане РК должны обязательно декларировать свои активы свыше 1000 МРП, в том числе остатки на счетах банков, то есть свыше 1000 МРП - обязательно подлежит декларации. Также в агентстве считают, что этой суммы должно хватить на покрытие срочных расходов.

Ранее мы писали, что зампред АРРФР Олжас Кизатов заявил об установлении для казахстанцев порога, выше которого нельзя будет взять потребительский кредит.

Документ отправили на подпись президенту.