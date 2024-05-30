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Минпромышленности взяло в работу: спикер сената о петиции по отмене утильсбора в Казахстане

Опубликовано:

Старый автомобиль
Авто на утиль. Иллюстративное фото: recycle.kz

В кулуарах сената председатель Маулен Ашимбаев прокомментировал ситуацию с петицией против утильсбора в Казахстане, которая уже набрала пороговые 50 тысяч подписей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Насколько я знаю, петицию подписали 50 тысяч человек, поэтому, в соответствии с законами нашей страны, она официально рассматривается уполномоченным госорганом. Министерство промышленности и строительства, насколько я знаю, взяло в работу эту петицию, создана рабочая группа, куда вошли и представители общественности и заинтересованные группы. Рабочая группа рассмотрит требования и предложения, изложенные в петиции", - заявил Ашимбаев.

Далее, по его словам, министерство должно озвучить свое решение для общественности и депутатов.

По мнению Ашимбаева, очевидно, что раз казахстанцы создали такую петицию - это говорит о недостатке информации о том, как используются средства с утильсбора.

"Вывод в том, что мы должны поддерживать наших производителей сельхозпродукции, машиностроения, но в то же время общественность задает вопросы, как используются эти средства - очевидно одно: общественность говорит, что недостаточно информации, как используются эти средства, куда они направляются, как их используют те или иные компании.

Нужна большая прозрачность, открытость и больше информации для общественности, как используется утильсбор. И в дальнейшем соответствующие структуры и организации, которые используют эти средства, должны обеспечить полную прозрачность, люди должны это видеть, тогда таких вопросов не будет", - добавил Ашимбаев.

Напомним, что на прошлой неделе в Минкультуры и информации сообщили, что будет дальше с петицией по отмене утильсбора после набранных пороговых 50 тысяч голосов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2109504-minpromyshlennosti-vzyali-v-rabotu-spiker-senata-o-peticii-po-otmene-utilsbora-v-kazahstane/

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