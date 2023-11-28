"Регулярно слышим критику": премьер-министр выразил недовольство дорогами в Казахстане

На заседании кабмина подняли тему качества дорог – премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что критику граждан вызывает плохое состояние дорог и некачественный ремонт, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов напомнил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан должен стать транслогистическим хабом. При этом главный вопрос – качество дорожного строительства.

"Мы регулярно слышим от населения критику в отношении плохого состояния дорог. Особое недовольство общественности вызывает некачественный ремонт.

Только за текущий год поступило в госорганы свыше 19 тысяч официальных обращений и жалоб на автодороги. Например, жители Костанайской области написали коллективное обращение по поводу разрушенной дороги от станции Узунколь до села Троебратское. Более того, данная дорога связывает регион с соседней СКО и является транзитной в Россию.

Некачественную дорогу без щебня построили в этом году между станцией Джурун и поселком Оркаш в Актюбинской области. Жители Тараза требуют завершить ремонт дороги в микрорайоне Карасу, который длится уже более года. Таких примеров множество во всех регионах", – заявил Смаилов.

Он добавил, что акиматы плохо обеспечивают экспертизу качества местных дорог и затягивают предоставление земель для их строительства. Также один из важных факторов – дефицит битума в стране.

"Первое. Министерству транспорта совместно с акиматами надо обеспечить своевременную реализацию всех запланированных автодорожных проектов.

Второе. Министерству транспорта и компании "Казавтожол" необходимо принять меры по созданию инфраструктуры хранения битума. Также совместно с акиматами и Наццентром качества дорожных проектов обеспечить контроль за соблюдением технологии хранения и использования битума.

Третье. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством экологии и акиматами проработать вопросы упрощения порядка выдачи земельных участков под строительство и расширение объектов придорожного сервиса.

Четвертое. Акиматам обеспечить своевременное заключение договоров с Национальным центром качества дорожных проектов и техническим надзором.

Пятое. Акиматам необходимо принимать своевременные меры на поступающие обращения граждан по качеству дорог. Региональные трассы – это полная ответственность местных исполнительных органов", – заявил Смаилов.

Напомним, в сентябре в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании.

В конце сентября глава Министерства транспорта РК высказался о состоянии дорог в регионах страны – он назвал регионы с самыми плохими дорогами.

Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области оказались антилидерами рейтинга. И все же в ЗКО, как подчеркнул министр, дороги самые плохие.

А Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области возглавили список регионов с лучшими дорогами в Казахстане.

В начале октября замглавы МВД назвал регионы, на которые приходится большинство аварий в стране с травмами и смертями. Главная причина трагедий – состояние дорог.