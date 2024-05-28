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Саткалиев ответил на обвинение Генпрокуратуры в адрес Минэнерго

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Алмасадам Саткалиев
Алмасадам Саткалиев. Фото: t.me/KZgovernment

На брифинге в правительстве глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев прокомментировал привлечение к ответственности главы департамента Минэнерго со стороны Генпрокуратуры, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Минэнерго затянуло сроки создания комиссии по проведению переговоров по одному из проектов.

"В данном случае речь идет о проекте производства метанола мощностью 120 тысяч тонн. Оператором по данному проекту является компания "Zhaik Petroleum". В рамках реализации данного проекта требуется решение текущих процедур. В первую очередь, это подготовка проекта, подготовка залоговой базы для обеспечения финансирования.

Финансовыми институтами, которые планируют организовать финансирование, является Фонд развития промышленности и Банк развития Казахстана. Там тоже очень много открытых вопросов.

И один из этих вопросов - создание соответствующей комиссии для применения промышленных режимов. Вот здесь объективно была задержка со стороны Министерства энергетики, в частности, формирования данной комиссии. Тем не менее создание этой комиссии не повлияло на ход реализации данного проекта", - заявил Саткалиев.

Министр добавил, что факт задержки в ведомстве признают – он связан с загрузкой сотрудников.

"Данный проект мы полностью поддерживаем, на сроки реализации проекта данное решение не повлияло, мы напрямую работаем с оператором проекта, всю необходимую поддержку мы оказываем", - добавил министр.

Напомним, сегодня глава Минэнерго прокомментировал исковые требования в размере 150 млрд долларов к разработчикам нефтяного месторождения Кашаган в Казахстане.

Также он заявил, что ситуация с ГСМ в Казахстане в сравнении с 2023 годом должна улучшиться.

"Реализация проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны", - заявил Саткалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2108130-satkaliev-otvetil-na-obvinenie-genprokuratury-v-adres-minenergo/

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