Главу одного из департаментов Минэнерго привлекли к ответственности

Прокуроры установили, что Минэнерго затягивало согласование проекта, за что к дисциплинарной ответственности был привлечен один из глав департаментов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сообщается, что в рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" (Task Force) была установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по строительству газохимического комплекса по производству метанола в Западно-Казахстанской области.

"В частности, Министерство энергетики в нарушение требований закона (вместо 15 рабочих дней) затянуло сроки создания Комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 60 дней.

По акту надзора прокуратуры за допущенные нарушения директор департамента Министерства энергетики привлечен к дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодняшний день прокурорами разрешено 218 проблемных кейсов инвесторов. Эта работа продолжается.

Добавим, согласно информации с официального сайта "Электронного правительства", основанием для наложения дисциплинарного взыскания является совершение административным государственным служащим дисциплинарного проступка.

За совершение дисциплинарного проступка уполномоченным лицом на административного государственного служащего могут быть наложены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Законом.

Дисциплинарное взыскание должно соответствовать тяжести совершенного дисциплинарного проступка, степени вины лица, его совершившего.

При определении вида дисциплинарного взыскания учитываются в совокупности:

содержание и характер проступка;

обстоятельства, при которых проступок совершен (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения), вина административного государственного служащего;

негативные последствия, которые повлек или мог повлечь совершенный проступок;

прежнее поведение лица, его совершившего;

опыт работы в соответствующей сфере деятельности;

иные обстоятельства, характеризующие личность административного государственного служащего.

Существуют следующие виды дисциплинарного взыскания: