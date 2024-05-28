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На сколько дней хватит запасов бензина в Казахстане, рассказали в Минэнерго

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Заправка автомобиля топливом
Мужчина заправляет авто. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

На заседании правительства выступил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Он заявил, что ситуация с ГСМ в Казахстане в сравнении с 2023 годом должна улучшиться, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Минэнерго, в настоящее время ситуация на рынке производства нефтепродуктов следующая:

  • увеличены совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях - они составляют 612 тыс. тонн, их должно хватить на 38 дней, бензина марки Аи-92 – 352 тыс. тонн, их должно хватить на 30 дней, бензина марки Аи-95 – 86 тыс. тонн (на 30 дней);
  • запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов;
  • глубина переработки нефти и, следовательно, выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85 до 87%;
  • 5 мая на Шымкентском НПЗ завершен плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме.

"Таким образом, улучшена ситуация на рынке ГСМ в сравнении с 2023 годом. Вместе с тем, имеются планы по увеличению производства нефтепродуктов за счет расширения Актауского битумного завода с 1 до 1,5 млн тонн (к 2025 году), Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн (к 2030 году), Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн (к 2027 году), Павлодарского НХЗ с 5,5 до 8 млн тонн (2030 к году).

Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны", - заявил Саткалиев.

Отметим, в апреле сообщалось, что за последний год цены на автомобильное топливо сильно выросли в Казахстане: бензин подорожал почти на 14%, а дизельное топливо – более чем на 15%.

В мае этого года в Казахстане установили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Для граждан страны действуют лимиты со сниженными ценами.

Согласно документу предельные цены на розничную реализацию бензина и дизеля на автозаправках будут следующими: бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр; бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр.

При этом для граждан Казахстана литр бензина марки АИ-92 и АИ-93 будет по-прежнему стоить 205 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107983-na-skolko-dney-hvatit-zapasov-benzina-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/

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