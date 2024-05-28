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Иск на 150 млрд долларов к разработчикам Кашагана прокомментировали в Минэнерго

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Нефтяное месторождение Кашаган
Нефтяное месторождение Кашаган. Фото: kbv.kz

Глава Минэнерго сегодня на брифинге прокомментировал исковые требования в размере 150 млрд долларов к разработчикам нефтяного месторождения Кашаган в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это является чисто коммерческим спором. Речь идет о правах республики в части реализации соглашения о разделе продукции. Вся информация является конфиденциальной, производится официальная процедура согласования, утверждения, решения судов", - отметил Алмасадам Саткалиев.

По словам министра, данный спор никаким образом не влияет на инвестиционные позиции участников проекта.

"Идет согласование в рамках процедур, которые ограничены соответствующими соглашениями о конфиденциальности. Поэтому я не могу комментировать по данному вопросу. Вся информация в рамках основных процедур будет предоставляться официальными пресс-релизами", - резюмировал глава Министерства энергетики.

Отметим, по информации на официальном сайте, месторожде​​ние Кашаган - одно из самых крупных и сложных морских месторождений, открытых на сегодняшний день, представляет собой единую углеводородную залежь с геологическими запасами, оцениваемыми в 4,65 млрд тонн (36,6 млрд баррелей), и занимает территорию приблизительно 75 км на 45 км.

Напомним, в феврале прошлого года сообщалось, что на Кашагане планируют построить два газоперерабатывающих завода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2108124-poluchit-li-kazahstan-dengi-ot-razrabotchikov-kashagana-rasskazal-glava-minenergo/

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