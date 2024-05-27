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Токаев дал поручения временному главе "КазМунайГаза"

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Касым-Жомарт Токаев, Асхат Хасенов и Ерулан Жамаубаев
Президент на встрече с Хасеновым. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с исполняющим обязанности председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первый квартал 2024 года. Президент был проинформирован, что по большинству ключевых показателей "КазМунайГаз" достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Асхат Хасенов доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в числе которых строительство гибридной электростанции в Жанаозене и завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области, развитие нефтехимического кластера, разработка месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов в Каспийском море.

Президенту была представлена информация о запущенных в 2023 году газовых месторождениях, а также о геологоразведочной работе для восполнения запасов и поддержания уровня добычи нефти. В частности, "КазМунайГаз" намерен провести глубокое бурение на 5 500 метров на участке Тургай палеозой в Кызылординской области и бурение скважины на участке Абай в Каспийском море.

Президенту также рассказали о реализации социальных проектов и об участии компании в противопаводковых мероприятиях.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоразведку и нефтегазохимическую отрасль, а также обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, 15 мая стало известно, что у нацкомпании "КазМунайГаз" сменился председатель правления - Магзум Мирзагалиев освобожден от должности, а исполнение обязанностей председателя правления было временно возложено на Асхата Хасенова.

К слову, Мирзагалиев занимал эту должность с апреля 2022 года.

Что касается Хасенова, то до поста и. о. председателя правления АО "КазМунайГаз" он являлся вице-министром энергетики (с января 2022 года).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2107662-tokaev-vstretilsya-s-i-o-glavy-kazmunaygaza-ashatom-hasenovym/

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