Токаев принял нового главу Минцифры Жаслана Мадиева

Касым-Жомарт Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте президента, Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности и планах работы ведомства.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей.

Также в стране законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.

Касым-Жомарт Токаев, по данным пресс-службы, был также проинформирован о предлагаемых подходах к внедрению искусственного интеллекта, а также о формировании экосистемы AI-driven government.

Токаеву было также доложено о перспективах вывода казахстанских IT-компании на экспортные рынки.

По итогам встречи президент дал министру Жаслану Мадиеву ряд поручений по качественной цифровизации госуправления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.

Напомним, в начале мая Жаслан Мадиев был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. На этом посту он сменил Багдата Мусина, которого 30 апреля Токаев освободил от должности.

По данным ИПС "Параграф", с октября 2022 года Жаслан Мадиев возглавлял локальную платформу Binance Kazakhstan. До этого же, с января по сентябрь 2022 года, он являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.