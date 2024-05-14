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Токаев дал поручения главе МВД

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Ержан Саденов
Президент и министр. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым. Глава государства дал министру ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране. Согласно представленным данным, с начала года отмечается снижение преступности. Сократилось количество краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также правонарушений, совершенных в быту, в состоянии опьянения и на улицах.

Министр доложил о результатах работы по розыску преступников. В частности, с начала года задержано 782 лица, в том числе за рубежом – 79. В страну экстрадировано 16 разыскиваемых.

Президенту была представлена информация об обеспечении безопасности граждан в местах массового скопления людей. Проверено свыше двух тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе школы, вузы, ТРЦ, концертные залы и культовые сооружения.

Ержан Саденов также отчитался о работе по миграционному контролю. За истекший период в страну въехало 4,2 млн иностранцев и выехало порядка 4 млн, из них 90% являются гражданами СНГ.

Глава государства был ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, профилактике правонарушений, в том числе в сфере быта, ликвидации последствий паводков, дорожной безопасности и проведению внеочередной аттестации.

Министр сообщил о принимаемых мерах по повышению уровня безопасности на улицах и обеспечению принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Напомним, прошлая встреча Токаева и Саденова прошла в начале марта. Тогда министр, среди прочего, доложил президенту о подготовке к аттестации полицейских.

Кроме того, Токаев был проинформирован о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Отметим, что Ержан Саденов занял пост министра внутренних дел Казахстана 2 сентября 2023 года. Был переназначен на эту должность в феврале этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2100242-tokaev-dal-porucheniya-glave-mvd/

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