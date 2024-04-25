Канат Нуров стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев назначил Нурова Каната Ильича уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана, говорится в Telegram-канале Акорды.

Его предшественник Журсунов Рустам Манарбекович освобожден от этой должности.

По информации на ИС "Юрист", Нуров Канат родился в 1967 году в Алматы. В 1992 году окончил КазГУ им. Аль-Фараби по специальности "История", в 1996 году - Маастрихтскую Школу менеджмента. Автор книг и различных публикаций.

С 2000 по 2006 год - вице-президент, главный финансовый директор АО "Казахтелеком".

С 2006 по 2007 год - управляющий директор АО "Казкоммерцбанк".

До 2021 года - президент "Plankion Group" и научно-образовательного фонда "Аспандау".

С 2021 по 2023 год - депутат мажилиса РК седьмого созыва.