Канат Нуров стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана
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Канат Нуров стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев назначил Нурова Каната Ильича уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана, говорится в Telegram-канале Акорды.
Его предшественник Журсунов Рустам Манарбекович освобожден от этой должности.
По информации на ИС "Юрист", Нуров Канат родился в 1967 году в Алматы. В 1992 году окончил КазГУ им. Аль-Фараби по специальности "История", в 1996 году - Маастрихтскую Школу менеджмента. Автор книг и различных публикаций.
С 2000 по 2006 год - вице-президент, главный финансовый директор АО "Казахтелеком".
С 2006 по 2007 год - управляющий директор АО "Казкоммерцбанк".
До 2021 года - президент "Plankion Group" и научно-образовательного фонда "Аспандау".
С 2021 по 2023 год - депутат мажилиса РК седьмого созыва.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2091287-kanat-nurov-stal-upolnomochennym-po-zashchite-prav-predprinimateley-kazahstana/