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Информацию о смерти акима Атырау распространили в Сети

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Шакир Кейкин
Шакир Кейкин. Фото: facebook.com/AkimatAtyrau

В социальных сетях появилась информацию о скоропостижной кончине акима Атырау Шакира Кейкина. В оперштабе эти данные опровергли, передает NUR.KZ со ссылкой на штаб.

Как сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по ЧС Атырауской области, в Сети появился фейковый аккаунт оперштаба. Именно этот аккаунт и распространил информацию о смерти градоначальника.

"Информация не является достоверной, аким города Атырау принял участие в заседании оперативного штаба, где выступил с очередным докладом о ходе подготовки к паводкам в городе", - говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что за распространение недостоверной информации в рамках режима ЧС нарушителю грозит уголовная ответственность.

"В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском владельца фейкового аккаунта оперативного штаба по ЧС для применения соответствующих мер", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, Шакир Кейкин занял должность акима Атырау в июле прошлого года, сменив на этом посту Мейрима Калауи.

Согласно официальной информации, Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. Окончил Казахский политехнический институт по специальности "горный инженер".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО "Теңізмұнайкомплект" в Кульсары, до 1999 года занимал различные должности.

В разные годы занимал должности акима Косшагыльского сельского округа Жылыойского района, акима Кульсары, акима Макатского района, главы городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В 2019 году был заместителем акима атырау, а позже возглавлял департамент торговли Министерства торговли и интеграции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2088110-informatsiyu-o-smerti-akima-atyrau-rasprostranili-v-seti/

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