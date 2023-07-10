Назначен новый аким Атырау

Шакир Кейкин. Фото: facebook.com/AkimatAtyrau

Шакир Кейкин назначен акимом Атырау. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Серик Шапкенов. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, сообщается сегодня на официальной странице акимата Атырауской области в Facebook.

Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности "горный инженер".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО "Теңізмұнайкомплект" в Кульсары, до 1999 года занимал различные должности.

06.1999 - 01.2001 годы - заместитель директора по коммерции ТОО "РАМАКО".

01.2001 - 02.2008 годы - директор ТОО "Казстройсервис ЛТД".

02.2008 - 10.2008 годы - аким Косшагыльского сельского округа Жылыойского района.

10.2008 - 07.2009 годы - заместитель акима Кульсары.

07.2009 - 10.2018 годы - аким Кульсары.

10.2018 - 02.2019 годы - руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

02.2019 - 09.2019 годы - заместитель акима Атырау.

09.2019 - 03.2022 годы - аким Макатского района.

С 03.2023 года и до настоящего назначения занимал должность руководителя департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.

Напомним, ранее пост акима Атырау занимал Мейрим Калауи. Он был назначен на эту должность в марте 2022 года.

Мейрим Жоламанович родился в 1985 году в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет по специальности "государственное и местное управление" и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Магистр экономических наук.

До того, как стать акимом города, был первым заместителем председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028016-naznachen-novyy-akim-atyrau/