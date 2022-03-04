Назначен новый аким Атырау

Мейрим Калауи. Фото: пресс-служба акима Атырауской области

Мейрим Калауи назначен новым акимом Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил нового акима города Атырау Мейрима Калауи", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Новый руководитель назначен на должность по согласованию с Администрацией президента РК и Атырауским городским маслихатом.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов, представив активу Мейрима Калауи, подчеркнул, что перед ним стоят масштабные задачи, а также пожелал ему успехов в работе.

Фото: пресс-служба акима Атырауской области

Мейрим Жоламанович родился в 1985 году в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет по специальности "государственное и местное управление" и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Магистр экономических наук.

Трудовой путь начал в 2006-2007 годах в "Атырау-Акпарат".

В 2010-2011 годах работал директором ТОО "Туран", заместителем директора - главным редактором Атырауского областного филиала РТРК "Казахстан".

В 2011-2012 годах был директором КГП "Атырау-Акпарат".

В 2012-2016 годах возглавлял управление по делам молодежи Атырауской области.

В 2016-2019 годах работал заместителем руководителя аппарата акима региона, заместителем акима Атырау.

В 2019-2021 годах был акимом Индерского района.

С июля 2021 года до настоящего назначения занимал пост первого заместителя председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan.

Бывший аким Атырау Кайрат Уразбаев в январе текущего года был освобожден от должности на основании собственного заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959236-naznachen-novyy-akim-atyrau/