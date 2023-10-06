На беспокойство журналистов из-за нового закона о СМИ ответила Балаева

Глава Минкультуры и информации Аида Балаева сегодня на брифинге СЦК перечислила, какие нововведения ожидаются в разрабатываемом законе "О масс медиа", передает корреспондент NUR.KZ.

Министр культуры и информации Аида Балаева признала, что проект закона "О масс медиа" вызывает большую озабоченность у журналистов.

"Разработка закона стала необходимой, потому что закон "О СМИ" 1999 года морально устарел. За более чем 20 лет инфополе полностью изменилось, в закон вносили десятки поправок, но в итоге назрел вопрос разработки нового законопроекта.

Большое место в законопроекте, который разрабатывался после изучения международного опыта, занимает понятийный аппарат. Это необходимо, поскольку в медиа-пространстве возникает много новых средств коммуникаций, процессов и терминов", – сказала она.

По словам Балаевой, новеллы законопроекта посвящены сокращению сроков рассмотрения запросов СМИ, переходу на ориентированное на творческую составляющую грантовое финансирование, установление срока исковой давности к материалам СМИ, национальный доклад о правах журналистов, упрощение аккредитации посредством пресс-карты.

"Данные новеллы в систему права вносятся впервые. Относительно внедрения пресс-карты. Данный механизм разрабатывается как альтернатива действующей аккредитации. Это в первую очередь будет сделано для облегчения взаимодействия журналистов с госорганами.

Также нами была успешно осуществлена комплексная работа с госорганами по включению в законопроект норм об исковой давности после ее исключения на стадии МВК. Речь идет о трех годах, однако я, как министр, поддерживаю вас и предлагаю срок 1 год", – отметила министр.

Кроме того, по ее словам, в рамках законопроекта предлагается увеличить объем вещания телерадиоканалов на государственном языке с 50% до 70%. Такой переход будет поэтапным – предусмотрено ежегодное увеличение с 2025 года на 5%.

Сейчас законопроект обсуждается рабочей группой мажилиса.

Добавим, что проект закона "О масс-медиа" был опубликован 2 февраля этого года на портале "Открытые НПА". Его публичное обсуждение завершилось 22 февраля, а онлайн-обсуждение – 3 марта.

Отмечалось, что законопроект регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.

Напомним, что Аида Балаева стала министром культуры и информации 2 сентября. До этого в Казахстане были образованы пять новых ведомств. Так, Министерство информации и общественного развития было преобразовано в Министерство культуры и информации.