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"Ура-патриотизм здесь неуместен": Токаев обратился к ученым, уехавшим за рубеж

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Ученый с микроскопом
Ученый. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался об ученых, которые работают в других странах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня на заседании прозвучало мнение о том, что важно возвращать в Казахстан наших ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах. Поддерживаю это предложение и приглашаю наших соотечественников продолжить свои исследования в Казахстане. Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах.

В то же время такие призывы в адрес ученых, работающих за рубежом, звучат не впервые. К этому вопросу нужно подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы", – заявил президент.

Он отметил, что ученые часто уезжают в другие страны ради хорошего заработка и лучших условий, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Высокообразованные люди, востребованные ученые часто эмигрируют в другие государства в поисках хорошего заработка, лучших условий для исследований или просто нового опыта. Приток сильных ученых дает импульс развитию страны и позволяет существенно улучшить качество человеческого капитала. Это наглядно показывает мировой опыт.

Следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране. В целом, убежден, что созидательное партнерство государства, научного сообщества и бизнеса станет ключом к успеху отечественной науки", – сказал президент.

Еще сегодня Токаев заявил, что в Казахстане накопилось немало проблем, но их, с его слов, возможно решить. Также глава государства анонсировал специальное сейсмологическое исследование в Алматы.

Кроме того, Токаев заявил, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат, однако все обязательства перед народом будут выполнены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2083787-ura-patriotizm-zdes-ne-umesten-tokaev-o-vozvraschenii-v-kazahstan-uchenyh-uehavshih-za-rubezh/

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