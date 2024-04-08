Кадры с чиновником в автосалоне Атырау во время угрозы паводков объяснили в акимате

Видео с сотрудником акимата Атырау в "Тойота Центре" во время угрозы паводков распространилось в соцсетях. Представители городского акимата прокомментировали кадры, передает NUR.KZ.

Автор видеоролика, опубликованного в Instagram-профиле atyrauoil.news, за кадром утверждает, что работники акимата находятся в городском Тойота Центре и смотрят автомобили, в то время как город может столкнуться с паводками. Видео возмутило пользователей Сети.

На публикацию отреагировали представители акимата Атырау.

"На видео сотрудник акимата Атырау узнал цену на запчасти у официального дилера и отправился заказывать их для ремонта автомобилей Toyota, находящихся на балансе акимата", – говорится в ответе.

Напомним, что режим ЧС в Атырауской области был введен 7 апреля. Вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что в регионе еще сохраняются угрозы подтоплений из-за прогнозируемого подъема уровня воды на реке Жайык выше критических отметок из-за притока с реки Илек Актюбинской области и повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища РФ.

"Нет никаких причин для паники. В ближайшие 10-15 дней никаких причин по поводу реке Жайык в Атырау нет. Режим ЧС объявлен только для того, чтобы можно было бы быстро подготовиться к большой воде, которая будет через 15-20 дней в Атыраускую область", – говорил Бозумбаев.

Между тем сегодня стало известно, что из-за паводков в Атырауской области и повышенным спросом Air Astana выполнит дополнительные рейсы из Алматы в Атырау и обратно.