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30 лет независимости Казахстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Президенты Казахстана и Кыргызстана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан в этом году с официальным визитом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

В пресс-службе сообщили о том, что ведется подготовка к визиту президента КР в Казахстан.

Стоит отметить, что сегодня глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе своего официального визита в Бишкек был принят Садыром Жапаровым.

"Глава Кыргызстана с удовлетворением отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, углубление стратегического партнерства, развитие устойчивого политического диалога, а также эффективное взаимодействие двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных региональных организаций. Министр передал президенту Кыргызстана наилучшие пожелания и теплые слова приветствия от президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении МИД РК.

Нуртлеу проинформировал собеседника об актуальном состоянии и перспективах дальнейшего развития казахстанско-кыргызских отношений. Сторонами была выражена взаимная заинтересованность в расширении союзнических отношений.

"Особое внимание было уделено вопросам укрепления межрегионального и приграничного взаимодействия, расширению торгово-экономических и инвестиционных связей, развитию культурно-гуманитарного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных сферах", - добавили в ведомстве.

На официальном сайте МИД КР также говорится о визите Жапарова в Казахстан в 2024 году. Сегодня главы внешнеполитических ведомств обеих стран в ходе переговоров подчеркнули важность качественной подготовки официального визита, который планируется в этом году.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев в октябре 2023 года был в Бишкеке с рабочим визитом - в рамках него он встретился с Садыром Жапаровым, а также принял участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2058103-prezident-kyrgyzstana-sadyr-zhaparov-posetit-kazahstan/

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