Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По информации официального Telegram-канала пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями.
Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.
Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям.
В ходе беседы лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.
Президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.
Напомним, в конце января 2024 года стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с официальным визитом.
А в середине февраля президент Кыргызстана рассказал о своем опыте легализации имеющегося имущества и обратился к обеспеченным гражданам своей страны. По его мнению, многие богатые люди оформляют свое имущество на чужие имена, а также "все еще хранят свои миллиарды в зарубежных банках".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2079947-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana/