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Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации официального Telegram-канала пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями.

Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям.

В ходе беседы лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

Президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.

Напомним, в конце января 2024 года стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с официальным визитом.

А в середине февраля президент Кыргызстана рассказал о своем опыте легализации имеющегося имущества и обратился к обеспеченным гражданам своей страны. По его мнению, многие богатые люди оформляют свое имущество на чужие имена, а также "все еще хранят свои миллиарды в зарубежных банках".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2079947-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana/

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