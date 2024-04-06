Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации официального Telegram-канала пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями.

Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям.

В ходе беседы лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

Президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.

Напомним, в конце января 2024 года стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с официальным визитом.

А в середине февраля президент Кыргызстана рассказал о своем опыте легализации имеющегося имущества и обратился к обеспеченным гражданам своей страны. По его мнению, многие богатые люди оформляют свое имущество на чужие имена, а также "все еще хранят свои миллиарды в зарубежных банках".